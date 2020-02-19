Житель Пензы лишился около 900 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за БАДы Криминал

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. 41-летний житель Пензы лишился около 900 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за купленные ранее биологически активные добавки.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сказал, что собеседнику положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, оказавшиеся поддельными. Звонивший добавил, что торговавшие БАДами мошенники задержаны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что для получения денег злоумышленник предложил оплатить услуги юриста, страховку и доставку.

«Следуя условиям незнакомца, мужчина перечислил на имя неизвестной ей гражданки 895 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.