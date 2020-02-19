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Житель Пензы лишился около 900 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за БАДы

11:59 | 19.02.2020 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. 41-летний житель Пензы лишился около 900 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за купленные ранее биологически активные добавки.

Житель Пензы лишился около 900 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за БАДы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сказал, что собеседнику положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, оказавшиеся поддельными. Звонивший добавил, что торговавшие БАДами мошенники задержаны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что для получения денег злоумышленник предложил оплатить услуги юриста, страховку и доставку.

«Следуя условиям незнакомца, мужчина перечислил на имя неизвестной ей гражданки 895 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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