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В Кузнецке вынесен приговор мужчине, набросившемуся с ножом на гостей дочери

09:41 | 13.01.2021 | Криминал

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Кузнецк, 13 января 2021. PenzaNews. 50-летний житель Кузнецка Пензенской области, набросившийся с ножом на двоих гостей дочери, один из которых в результате погиб, приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке вынесен приговор мужчине, набросившемуся с ножом на гостей дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 9 мая 2020 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства в Кузнецке, вместе с дочерью распивал спиртное. Позже к девушке пришли в гости ее молодой человек и его знакомый. Узнав, что между отцом и дочерью до их прихода произошел конфликт, молодые люди начали выяснять с ним отношения и нанесли ему несколько ударов руками по лицу. После того, как они отошли, тот взял в руку нож и нанес обоим мужчинам по одному удару ножом в шею», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший 1993 года рождения скончался на месте происшествия, а молодой человек 1996 года рождения, получив колото-резаное ранение шеи, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью, успел выбежать из квартиры.

«Впоследствии он был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в СУ СКР.

В управлении добавили, что приговор суда по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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