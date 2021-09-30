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В Кузнецке двое молодых людей осуждены за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

11:16 | 30.09.2021 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. 17-летняя девушка и 24-летний мужчина осуждены в Кузнецке Пензенской области за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке двое молодых людей осуждены за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что весной 2021 года девушка 2004 года рождения, желая получать доход, решила заняться незаконной деятельностью по сбыту наркотических средств. Не позднее 3 апреля 2021 года несовершеннолетняя в ходе переписки в сети интернет получила информацию о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством на территории города Пензы. Отыскав и забрав наркотик массой не менее 22,26 грамма, она тем же вечером на такси прибыла в город Кузнецк, где оборудовала тайники с наркотическим средством массой 2,93 и 19,33 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что житель Кузнецка 1997 года рождения, который не был знаком с этой девушкой, через интернет получил информацию о тайниках, успел забрать меньшую по весу «закладку» и оборудовать на территории Кузнецка два тайника с наркотиком массой не менее 1,77 и 1,16 грамма.

«6 апреля 2021 года молодые люди были задержаны сотрудниками ОМВД России по городу Кузнецку. В ходе проведенных осмотров мест происшествий были обнаружены и изъяты оборудованные ими на территории Кузнецка «закладки» с наркотическим средством общей массой не менее 22,26 грамма», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд приговорил несовершеннолетнюю к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, молодого человека — к 4,5 годам с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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