Валерию Канакину посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области

12:33 | 19.12.2025 | Общество

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно присвоено уроженцу Вадинского района, бывшему руководителю управления «А» центра специального назначения ФСБ России, Герою России, генерал-майору Валерию Канакину.

Валерию Канакину посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Соответствующее постановление принято в ходе 33-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 19 декабря. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

Регалии почетного гражданина региона планируется вручить родственникам Валерия Канакина 4 февраля на мероприятии, посвященном Дню образования Пензенской области.

Канакин Валерий Владимирович родился в деревне Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области 5 мая 1960 года.

Учился в сельских школах в Вадинске и Рахмановке.

В 1975 году семья переехала в Московскую область.

После службы в ракетных войсках стратегического назначения окончил ленинградскую спецшколу КГБ СССР имени С.М. Кирова и поступил на службу в комитет госбезопасности.

Позднее продолжил образование в Академии ФСБ России и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В январе 1984 года стал бойцом группы «А» 7-го управления КГБ СССР — легендарного подразделения спецназа «Альфа». Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в антитеррористических операциях в Москве (2002) и Беслане (2004). Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе Беслана, ему было присвоено звание Героя России.

В 2014 году Валерий Канакин возглавил управление «А» центра специального назначения ФСБ России, спустя 5 лет завершил службу.

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, орденом Русской православной церкви — святого благоверного великого князя Димитрия Донского III степени.

Валерий Канакин вел активную общественную деятельность, являлся президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», членом Вадинского землячества Пензенской области.

Умер 28 августа 2025 года.


