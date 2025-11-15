11:39:29 Суббота, 15 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области более 4 тыс. человек переселены из аварийного жилья общей площадью 65 тыс. кв. метров по программе 2019-2025 годов

10:01 | 15.11.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. 4 тыс. 20 человек переселены из аварийного жилья общей площадью 65,06 тыс. кв. метров, признанного таковым до 1 января 2017 года, по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019-2025 годах», реализация которой завершена 1 сентября. Об этом говорится в распоряжении облправительства №1017-рП от 14 ноября 2025 года, копия которого имеется в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области более 4 тыс. человек переселены из аварийного жилья общей площадью 65 тыс. кв. метров по программе 2019-2025 годов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В документе отмечается, что в 2025 году расселено 2,19 тыс. кв. метров жилья, 145 человек.

«Объем финансирования по программе составил 4 млрд. 724,32 млн. рублей, из них средства фонда [публично-правовой компании «Фонд развития территорий»] — 2 млрд. 588,24 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Пензенской области — 2 млрд. 136,08 млн. рублей», — сказано в распоряжении.

В нем добавляется, что по состоянию на 1 сентября 2025 года по причине непредвиденных обстоятельств не были расселены 22 жилых помещения площадью 827,3 кв. метра, из них в Пензе — 20 квартир площадью 745,3 кв. метра (судебный спор по 18 жилым помещениям, вступления в права наследования по двум жилым помещениям), в Кузнецке — две квартиры площадью 82 кв. метра (судебный спор).

«В настоящее время непредвиденные обстоятельства завершены по четырем жилым помещениям площадью 167,1 кв. метра (город Пенза — три жилых помещения, город Кузнецк — одно жилое помещение). Собственниками двух жилых помещений площадью 74 кв. метра в администрацию города Пензы представлены исполнительные листы в целях выплаты возмещения за изымаемое недвижимое имущество», — уточняется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 50 тыс. рублей В Пензе водитель автомобиля «Livan» насмерть сбил пешехода
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама