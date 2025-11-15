В Пензенской области более 4 тыс. человек переселены из аварийного жилья общей площадью 65 тыс. кв. метров по программе 2019-2025 годов ЖКХ

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. 4 тыс. 20 человек переселены из аварийного жилья общей площадью 65,06 тыс. кв. метров, признанного таковым до 1 января 2017 года, по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019-2025 годах», реализация которой завершена 1 сентября. Об этом говорится в распоряжении облправительства №1017-рП от 14 ноября 2025 года, копия которого имеется в ИА «PenzaNews».

В документе отмечается, что в 2025 году расселено 2,19 тыс. кв. метров жилья, 145 человек.

«Объем финансирования по программе составил 4 млрд. 724,32 млн. рублей, из них средства фонда [публично-правовой компании «Фонд развития территорий»] — 2 млрд. 588,24 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Пензенской области — 2 млрд. 136,08 млн. рублей», — сказано в распоряжении.

В нем добавляется, что по состоянию на 1 сентября 2025 года по причине непредвиденных обстоятельств не были расселены 22 жилых помещения площадью 827,3 кв. метра, из них в Пензе — 20 квартир площадью 745,3 кв. метра (судебный спор по 18 жилым помещениям, вступления в права наследования по двум жилым помещениям), в Кузнецке — две квартиры площадью 82 кв. метра (судебный спор).

«В настоящее время непредвиденные обстоятельства завершены по четырем жилым помещениям площадью 167,1 кв. метра (город Пенза — три жилых помещения, город Кузнецк — одно жилое помещение). Собственниками двух жилых помещений площадью 74 кв. метра в администрацию города Пензы представлены исполнительные листы в целях выплаты возмещения за изымаемое недвижимое имущество», — уточняется в тексте.