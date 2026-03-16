Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора Криминал

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. 48-летний житель Пензы лишился 400 тыс. рублей при покупке трактора.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонил знакомый, который в ходе общения предложил приобрести трактор у неизвестного ему гражданина.

«Мужчину предложение заинтересовало. Он напрямую связался с продавцом и договорился о покупке и доставке техники. После согласования всех условий по покупке продавец отправил заявителю в мессенджере сообщение с реквизитами банковской карты для оплаты трактора. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Находясь в отделении банка, мужчина перечислил на счет незнакомца 400 тыс. рублей. После оплаты заявитель желанную технику так и не получил, а продавец перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».