Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке конвертировать более 5 млн. рублей в криптовалюту Криминал

Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1999 года рождения стал жертвой мошенничества при попытке конвертировать более 5 млн. рублей в криптовалюту, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«По словам заявителя, он нашел в сети интернет сайт компании, оказывающей услуги по конвертации рублей в криптовалюту. После того как пензенец оставил заявку, ему на телефон позвонил мужчина, который представился менеджером финансовой организации. По просьбе звонившего гражданин предоставил номер своего криптокошелька, на который он желал сделать перевод. По указанию собеседника молодой человек проследовал в обменный пункт, где передал всю сумму кассиру, самостоятельно проверив перед этим адрес электронного кошелька. Однако по истечении положенного времени деньги ему на счет так и не поступили. Пензенец, заподозрив обман, стал проверять реквизиты и понял, что из более чем 30 символов совпали только первые и последние четыре. Гражданин понял, что собственнолично перевел крупную сумму неизвестным, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудники полиции принимают меры, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.