Олег Мельниченко осмотрел новый производственный комплекс по выпуску детского питания Экономика

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на молочном комбинате «Пензенский» осмотрел новый производственный комплекс по выпуску детского питания.

Фото: Pnzreg.ru

«Это совместный инвестпроект предприятия и регионального правительства, соглашение о реализации которого мы подписали на ПМЭФ-2025. И вот спустя год создана полностью новая линия, позволяющая расширить объемы и ассортимент продукции», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 9 июня.

Олег Мельниченко подчеркнул, что производство качественного детского питания является стратегически важной задачей.

Фото: Pnzreg.ru

«После выхода на проектную мощность объем производства творога вырастет в 5 раз — с 4,6 до 23 тонн в сутки, а совокупный объем молока, коктейлей и кисломолочной продукции увеличится с 16 до 46 тонн в сутки. Сможем ежедневно обеспечивать детским питанием до 490 тыс. ребят в нашем регионе и за его пределами. Сейчас детское питание востребовано в 46 субъектах РФ», — уточнил он.

Губернатор обратил внимание на то, что реализация данного проекта напрямую отвечает поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче по развитию перерабатывающей промышленности.

«Мы в Пензенской области стремимся к тому, чтобы перерабатывать не менее 70% произведенной сельхозпродукции. Техническое перевооружение на «Молкоме» дает импульс к дальнейшему развитию молочного животноводства в регионе», — констатировал он.