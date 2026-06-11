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Строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова приближается к экватору — глава Пензы

09:00 | 11.06.2026 | ЖКХ

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Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Работы по строительству водопровода от микрорайона Терновка до улицы Измайлова в Пензе приближаются к экватору. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова приближается к экватору — глава Пензы

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Активно приближаемся к экватору строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова. Он станет главной артерией для микрорайона ГПЗ. Обеспечит водой не только новые дома, но и те, которые были построены раньше. Благодаря объекту планируем устранить перебои с водоснабжением и проблемы с низким давлением на улицах Измайлова и Ново-Казанской», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую среду, 10 июня.

Олег Денисов уточнил, что подрядчик протянул примерно 1,6 км, работы выполняются методом горизонтального направленного бурения.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Проведены испытания на прочность и герметичность двух ниток, которые проложат под Сурой. Рассчитываем в конце этой недели и начале следующей пробурить первые скважины для прокладки труб под дном реки», — добавил глава Пензы.

Он отметил, что подрядная организация работает с небольшим опережением графика.

«Это позволяет надеяться, что объект будет завершен раньше мая 2027 года», — подчекнул Олег Денисов.

По его словам, средства на данный проект выделены благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко.


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