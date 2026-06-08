«Ростелеком» расширил зону бесплатного Wi-Fi в ЖК «Лугометрия» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. «Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» на придомовой территории десяти многоквартирных домов жилого комплекса «Лугометрия», построенного ГК «Территория жизни» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Для создания сети провайдер проложил волоконно-оптические линии связи и установил десять уличных точек Wi-Fi на улице Яшиной», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что радиус действия одной точки доступа составляет около 100 метров, одновременно к ней могут подключиться до 50 пользователей, используется SMS-авторизация.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, компания создает для жителей «Лугометрии» единое цифровое пространство внутри квартир и за их пределами.

«Готовая инфраструктура с гигабитными сетями позволяет провайдеру быстро внедрять современные сервисы. Бесплатный Wi-Fi во дворах — долгосрочный проект совместно с застройщиком. Полтора года назад интернет появился во дворе «Алтей», а теперь зона бесплатного интернета расширилась до придомовых территорий. Сегодня возможность быть онлайн важна в любой точке города, будь то работа из дома или отдых у подъезда, поэтому доступ к сети вне стен квартиры становится необходимостью», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.