Концерт «В дружбе народов — сила России» пройдет в центре Пензы 12 июня Общество

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Концерт под названием «В дружбе народов — сила России» пройдет на площади Ленина в Пензе в предстоящую пятницу, 12 июня. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Анна Нестерова.

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«В 10.00 на площади Ленина состоится торжественное открытие [мероприятия в честь Дня России], за которым последует концертный марафон в теме единства народов России. Он начнется с акции «Хоровод дружбы», в которой примут участие национальные автономии. Они же продолжат свое выступление на концерте, который называется «В дружбе народов — сила России», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в минувший вторник, 9 июня.

Анна Нестерова добавила, что свои номера на площади Ленина также представят хор имени О.В. Гришина, хореографические ансамбли «Вензеля» и «Зоренька», а также молодежные коллективы, после чего состоится кавер-фестиваль, который закончится концертом муниципального духового оркестра.

«Перед зданием правительства Пензенской области мы создадим большое художественное панно, которое будут рисовать наши юные таланты вместе с педагогами и родителями. Также на улице Московской расположится детский вернисаж. Это рисунки учащихся детских художественных школ», — цитирует начальника управления культуры пресс-служба мэрии.