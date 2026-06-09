В Пензенской области в 2026 году по нацпроекту начнут модернизацию 52 объектов водоснабжения ЖКХ

Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Модернизация 52 объектов водоснабжения в 41 муниципальном образовании Пензенской области будет начата в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«С 2021 года доступ к качественной питьевой воде обеспечили 220 тысячам жителей Пензенской области. Важно сохранить темп и не терять динамику обновления систем водоснабжения. На заседании регионального правительства обсудили продолжение взятого нами курса. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будем модернизировать 52 объекта в 41 муниципальном образовании», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 9 июня.

Глава региона уточнил, что в текущем году планируется завершить работы на 50 объектах.

«В общей сложности капитально отремонтируем более 80 км сетей, также построим современный водозаборный узел в селе Татарский Канадей Кузнецкого района», — пояснил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что в 2027 году будут завершены еще два объекта — капитальный ремонт 7,7 км сетей на улице Ладожской в Пензе, а также реконструкция водозаборного узла и станции обезжелезивания в селе Чаадаевка Городищенского района.

«Вместе с тем продолжаем финансирование работ из резервного фонда областного правительства. Уже выполнили капитальный ремонт артезианской скважины в селе Родники Лунинского района, еще отремонтируем две скважины и две водонапорные башни в четырех муниципальных образованиях», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он обратил внимание на то, что в результате запланированных мероприятий качественную питьевую воду и бесперебойное водоснабжение получат еще порядка 40 тыс. жителей Пензенской области.

«Сейчас региональное министерство ЖКХ и ГЗН совместно с главами муниципалитетов начинает формировать список объектов, которые планируем модернизировать уже в 2028 году», — сообщил губернатор.