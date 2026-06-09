В Пензе прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции Криминал

Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В нем приняли участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, СК, ФСИН, ФССП, ФНС, УФК, ФАС, Росреестра и Минюста.

Главной темой заседания стало повышение эффективности деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности.

В частности, внимание присутствующих было обращено на необходимость активизации работы по выявлению противоправных деяний при реализации нацпроектов и в сфере ЖКХ.

В ходе заседания было отмечено, что прокурорами последовательно ведется работа по возмещению ущерба и ликвидации последствий фактов коррупции. Так, с начала 2026 года в суды предъявлено более 45 исков на сумму свыше 140 млн. рублей. Стоимость арестованного имущества лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, превысила 210 млн. рублей.

По итогам обсуждения выработан дополнительный комплекс мер по укреплению состояния законности и повышению эффективности надзорной деятельности на обозначенных направлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.