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В Кузнецком районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме

16:27 | 09.06.2026 | Происшествия

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Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Проверка организована по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины в водоеме в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Кузнецком районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 7 июня 2026 года мужчина находился на берегу пруда в селе Пионер Кузнецкого района в компании знакомых. Через некоторое время он пошел купаться. Знакомые заметили, что мужчины нет на поверхности воды, начали искать его. Один из приятелей обнаружил тело погибшего в водоеме», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


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