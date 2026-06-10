В Пензе столкнулись мотоцикл под управлением девушки-подростка и автомобиль «BMW», пострадали два человека Происшествия

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения мотоцикла «Suzuki» под управлением несовершеннолетней девушки и автомобиля «BMW» в Первомайском районе Пензе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Воронова вечером 9 июня, мотоциклом управляла девушка 2009 года рождения, автомобилем — мужчина 1991 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована. Ее пассажир – молодой человек 2007 года рождения получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.