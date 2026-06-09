Строительство модульного бассейна в Заре позволит создать в микрорайоне спортивное ядро — глава Пензы Спорт

Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Строительство модульного бассейна в Заре неподалеку от «умной» спортплощадки позволит создать спортивное ядро в микрорайоне. Об этом заявил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«И побегать, и мяч погонять, а теперь еще и поплавать — создаем спортивное ядро в Заре. Строим бассейн рядом с «умной» спортплощадкой. Она стала точкой притяжения для жителей всех возрастов. Бассейн будет модульным на шесть дорожек, 25 метров в длину и 13 в ширину. Внутри оборудуем все необходимое: раздевалку, душевые, медкабинет, тренерскую, гардероб и методический кабинет для подготовительных занятий», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 9 июня.

Олег Денисов отметил, что объект ждут и дети, и взрослые.

«Об этом рассказали и директор школы №38 Ольга Викторовна Сорокина, и ребята-футболисты, с которыми пообщался на площадке. Пожелал им отличной игры и в очередной раз порадовался: как много у нас яркой, заряженной на спорт молодежи. Активный образ жизни — это здоровье и отличное настроение», — добавил глава города.

Он уточнил, что в настоящее время подрядчик монтирует ограждение и завозит технику.

«На этой неделе начинает забивать сваи. Постараемся, чтобы как можно скорее в микрорайоне появился такой необходимый спортобъект. Реализуем проект при всесторонней поддержке нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко. Продолжим работать над тем, чтобы Заря становилась все более современным микрорайоном», — подчеркнул Олег Денисов.