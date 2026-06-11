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Олег Денисов объяснил, почему днем не укладывают асфальт на проспекте Строителей в Пензе

10:05 | 11.06.2026 | Общество

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Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Власти Пензы приняли решение организовать работы по укладке асфальта на проспекте Строителей в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта, повысить качество ремонта дорожного полотна и уменьшить вероятность образования различных дефектов. Об этом заявил глава города Олег Денисов.

Олег Денисов объяснил, почему днем не укладывают асфальт на проспекте Строителей в Пензе

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Чтобы не мешать движению транспорта, приняли решение укладывать асфальт на проспекте Строителей в ночную смену. К тому же, вечером температура воздуха снижается, а значит, асфальт быстрее остывает и затвердевает. Это повышает качество работ, уменьшает вероятность образования трещин и других дефектов», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 10 июня.

«Приносим извинения за временные неудобства. Стремимся сделать наши дороги комфортными и безопасными», — добавил Олег Денисов.


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