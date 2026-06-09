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В Пензе трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в обмане граждан под видом компьютерных мастеров

17:04 | 09.06.2026 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензы в возрасте от 27 до 29 лет, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Пензе трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в обмане граждан под видом компьютерных мастеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, руководитель и организатор преступной группы, желая получить незаконный доход путем обмана граждан на территории Пензы под видом проведения работ и оказания услуг по диагностике и ремонту компьютерной и иной цифровой техники или ее отдельных частей (узлов), подобрал себе двух специалистов из круга знакомых, которые обладали необходимыми знаниями и навыками, в том числе имели опыт работы в сфере предоставления услуг в данной сфере. Обвиняемые, используя в качестве рекламы ложного сервиса листовки с информацией об услугах и телефоном для связи, находили заказчиков, преимущественно из числа пожилых людей, приходили к которым и под видом первоначальной диагностики и дальнейшего ремонта компьютерной или иной цифровой техники, [...] навязывали гражданам под любыми предлогами приобретение ненужных им товаров и услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что таким образом с апреля 2022 года по июль 2025 года у 11 граждан пожилого возраста было похищено более 135 тыс. рублей.

«Обвиняемые вину признали, причиненный потерпевшим ущерб возместили», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Пензы.


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