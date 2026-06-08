Глава МЧС передал пензенским подразделениям новую технику и наградил отличившихся сотрудников Общество

Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Глава МЧС России Александр Куренков в торжественной обстановке на плацу 1-й пожарно-спасательной части имени Н.Н. Баичкина в Пензе передал подразделениям ведомства две лодки и пожарную автоцистерну, а также вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко наградил отличившихся сотрудников.

Фото: Max.ru/mchs_official

«Каждая новая единица современного вооружения и техники кратно увеличивает шансы на спасение людей. Передаваемая сегодня новая техника и плавсредства уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство в реагирующие подразделения», — сказал Александр Куренков.

Он выразил уверенность в том, что это повысит эффективность работы оперативных служб.

В продолжение церемонии Александр Куренков и Олег Мельниченко вручили награды 20 сотрудникам, проявившим отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей.

Так, медалями МЧС России «За спасение на пожаре» награждены Никита Алексеев и Агаси Азизян, а также Александр Гоженкин и Денис Власов. Помимо этого, заслуженные награды получили сотрудники специального управления ФПС №22 МЧС России. За проявленные мужество и профессионализм медалей МЧС России «За спасение на пожаре» удостоены Дмитрий Клопов и Артем Романов.

За самоотверженную работу при тушении пожара на промышленном объекте Анатолий Маклаков и Антон Широв отмечены медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС». Нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС» награжден Павел Киреев.

«Вы являетесь достойным примером верного служения Отечеству и благородному делу спасения», — подчеркнул Александр Куренков.

Затем он провел рабочее совещание с руководством главного управления МЧС России по Пензенской области, проинспектировал работу территориального подразделения, уделив отдельное внимание центру управления в кризисных ситуациях и пожарно-спасательной инфраструктуре.