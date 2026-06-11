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Самбисты из Запорожской области прибыли на сборы в пензенский «Меридиан»

09:18 | 11.06.2026 | Спорт

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Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Семнадцать самбистов в возрасте от 10 до 17 лет в сопровождении наставников прибыли из Пологовского района Запорожской области в Пензенскую область на двухнедельные сборы, которые проходят на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Самбисты из Запорожской области прибыли на сборы в пензенский «Меридиан»

Фото: Pnzreg.ru

«Поездка спортсменов из подшефного района Запорожской области в Пензу организована впервые. Ребят и их тренеров пригласил лично [губернатор Пензенской области] Олег Мельниченко во время визита в город Пологи в марте этого года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что глава региона в ходе визита в «Меридиан» лично оценил условия пребывания гостей, пообщался с детьми и тренерами, а также пригласил спортсменов приехать на сборы зимой.

«Пензенская область как регион-шеф уделяет значительное внимание развитию спорта в Пологовском муниципальном округе. По инициативе Олега Мельниченко в 2025 году была отремонтирована пострадавшая от обстрелов спортивная школа, созданы условия для занятий самбо. На средства областного бюджета закуплены борцовский ковер и манекены, турник, 30 комплектов экипировки. С появлением новой секции самбо Пологи присоединились к федеральному проекту партии «Единая Россия» «Время сильных», — добавляется в сообщении.


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