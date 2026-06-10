Еще один вражеский беспилотник уничтожен в небе над Пензенской областью — губернатор Происшествия

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Еще один вражеский беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО Минобороны России в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В небе над одним из районов Пензенской области силами ПВО Минобороны России уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений также не допущено», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 10 июня.

Глава региона добавил, что на место выехали группы экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков БПЛА и других подозрительных предметов не трогайте их, это может быть опасно. Информацию сообщите по телефону 112», — добавил Олег Мельниченко.

Ранее стало известно, что утром 10 июня силами ПВО Минобороны России на границе Пензы был сбит вражеский беспилотник, летевший на областной центр. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.