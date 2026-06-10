Мошенники выманили у жительницы Пензы 7 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения лишилась 7 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнице положены социальные выплаты.

«Через некоторое время пензячке поступил еще один звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей Росфинмониторинга, которая сообщила о том, что женщина общалась с мошенниками и вскоре с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Затем в мессенджере заявительнице написал мужчина, который представился сотрудником силового ведомства и пояснил, что от ее имени осуществлены денежные переводы в поддержку экстремистских организаций. Для непривлечения ее к уголовной ответственности собеседник порекомендовал перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевшая перевела свои сбережения в сумме 1 млн. рублей на банковский счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя время жительница Пензы вновь получила сообщение в мессенджере о якобы продолжающихся незаконных денежных переводах от ее имени.

«Незнакомец убедил женщину передать денежные средства курьеру для предотвращения незаконных операций», — отмечается в тексте.

В нем указано, что после этого пензячка попросила 6 млн. рублей у своих родителей и передала деньги неизвестному около дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».