13:57:07 Среда, 10 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили у жительницы Пензы 7 млн. рублей

07:59 | 10.06.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения лишилась 7 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Пензы 7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнице положены социальные выплаты.

«Через некоторое время пензячке поступил еще один звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей Росфинмониторинга, которая сообщила о том, что женщина общалась с мошенниками и вскоре с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Затем в мессенджере заявительнице написал мужчина, который представился сотрудником силового ведомства и пояснил, что от ее имени осуществлены денежные переводы в поддержку экстремистских организаций. Для непривлечения ее к уголовной ответственности собеседник порекомендовал перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевшая перевела свои сбережения в сумме 1 млн. рублей на банковский счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя время жительница Пензы вновь получила сообщение в мессенджере о якобы продолжающихся незаконных денежных переводах от ее имени.

«Незнакомец убедил женщину передать денежные средства курьеру для предотвращения незаконных операций», — отмечается в тексте.

В нем указано, что после этого пензячка попросила 6 млн. рублей у своих родителей и передала деньги неизвестному около дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Белинском районе опрокинулся автомобиль «Lada Priora», водитель госпитализирован В Пензе водитель «Hyundai Solaris» сбил пешехода
Вступил в силу приговор жителю Кузнецкого района, до смерти избившему мужчину Житель Белинского района подозревается в незаконной переделке огнестрельного оружия
Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену МТС расширила сеть домашнего интернета в микрорайоне Заря
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама