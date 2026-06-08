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Под Пензой на корпоративе один нетрезвый мужчина ударил другого, тот потерял сознание и ударился головой о плитку, возбуждено уголовное дело

10:13 | 08.06.2026 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено после корпоратива в Бессоновском районе Пензенской области, где произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых впоследствии был доставлен в больницу.

Под Пензой на корпоративе один нетрезвый мужчина ударил другого, тот потерял сознание и ударился головой о плитку, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, в совершении преступления подозревается местный житель 1994 года рождения.

«Он рассказал, что употреблял спиртные напитки вместе с потерпевшим в одном из питейных заведений в честь корпоратива компании. На фоне алкогольного опьянения между ними возник словесный конфликт, причину которого оба не помнят. Во время ссоры злоумышленник ударил потерпевшего не менее двух раз, в результате чего мужчина потерял сознание, упал и ударился головой об плитку», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.


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