Житель Белинского района подозревается в незаконной переделке огнестрельного оружия Криминал

Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Белинского района Пензенской области 1976 года рождения к незаконной переделке огнестрельного оружия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие (сигнальный пистолет), которое было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом. В конструкцию оружия были внесены изменения путем удаления перегородки из штатного ствола и монтирования нарезного ствола. Полицейскими установлено, что подозреваемый владельцем оружия не является», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что данное оружие он переделал у себя в гараже в 2023 году под стрельбу спортивно-охотничьими патронами», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.