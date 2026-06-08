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Олег Мельниченко и Александр Куренков обсудили вопросы обеспечения безопасности населения Пензенской области

15:00 | 08.06.2026 | Общество

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Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава МЧС России Александр Куренков обсудили результаты совместной работы регионального правительства и ведомства по обеспечению безопасности населения.

Олег Мельниченко и Александр Куренков обсудили вопросы обеспечения безопасности населения Пензенской области

Фото: Max.ru/omelnichenko

Итоги рабочей встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июня, Олег Мельниченко прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Настоящей проверкой готовности сил и средств территориальных подразделений МЧС, органов исполнительной и муниципальной власти был прошлый год, за который случилось две чрезвычайные ситуации и девять социально значимых происшествий. Серьезным вызовом в декабре стали пурга и сильнейший снегопад. Без света временно остались более 76 тыс. человек в 166 населенных пунктах, ситуация осложнялась заносами дорог. Но в кратчайшие сроки мы все преодолели. Параллельно устраняли последствия схода 14 грузовых вагонов на станции Чаис Никольского района», — написал глава региона.

Он добавил, что Александр Куренков поблагодарил власти Пензенской области за качественную работу, внимание к системе МЧС и поддержку кадров.

«По моему решению в служебное пользование главного управления МЧС России по Пензенской области передали 12 квартир. Для выполнения служебных задач закуплены противопожарные ранцы, напорные рукава, бронежилеты и защитные шлемы. Также правительство Пензенской области оказало содействие в ремонте техники, участвующей в гуманитарных операциях», — отметил губернатор.

«Цель у нас одна — минимизировать риски возникновения ЧС, защитить людей от угроз природного и техногенного характера и сохранить стабильную обстановку в нашем регионе», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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