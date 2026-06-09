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В Пензе вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции

18:02 | 09.06.2026 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2026. PenzaNews. Ленинской районный суд Пензы признал иностранного гражданина 1993 года рождения и жительницу Пензенской области 1969 года рождения виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензе вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденные из корыстной заинтересованности организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что иностранец получил 5 лет лишения свободы, жительнице региона назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.


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