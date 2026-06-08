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Сергей Васянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

10:06 | 08.06.2026 | Общество

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Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Сергей Васянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Фото: Pgduma.ru

«Ваша работа требует не только высокого уровня профессионализма, но и также терпения, выдержки, умения сочувствовать и сострадать, больших моральных и физических усилий. Вы самоотверженно трудитесь для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, для всех тех, кому по состоянию здоровья, возраста или социальным показателям необходима помощь. Вы отдаете им частичку своей души, тепла и заботы», — отметил Сергей Васянин.

Он поблагодарил социальных работников областного центра за преданность выбранному делу, ответственный подход к выполнению своих обязанностей и беззаветное служение людям.

«От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия! Пусть ваш труд будет вознагражден добром, которое вы щедро дарите окружающим!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


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