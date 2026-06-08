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Вступил в силу приговор жителю Кузнецкого района, до смерти избившему мужчину

18:00 | 08.06.2026 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 8 лет колонии строгого режима получил 27-летний житель Кузнецкого района Пензенской области, до смерти избивший мужчину, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор жителю Кузнецкого района, до смерти избившему мужчину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что 21 сентября 2025 года в вечернее время в селе Никольском Кузнецкого района у подсудимого в ходе семейного праздника возник конфликт с приехавшими из Кузнецка четырьмя мужчинами. Кузнечане на «Lada Granta» попытались уехать из села, а злоумышленник с родственниками преследовали их на двух автомашинах. Преследователи догнали жителей Кузнецка на выезде из села и стали избивать. На почве сложившихся личных неприязненных отношений подсудимый нанес находившемуся на заднем сидении 29-летнему пассажиру не менее трех ударов кулаком в область живота и туловища, причинив тяжкие телесные повреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевший через непродолжительное время скончался в автомобиле скорой помощи.

«Осужденный вину в совершении преступления признал полностью, возместил потерпевшей денежные средства, затраченные на погребение погибшего», — отмечается в тексте.

В нем указано, что суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск сестры погибшего о взыскании 1 млн. рублей в счет компенсации причиненного ей морального вреда.

Из сообщения следует, что мужчина, не согласившись с размером назначенного наказания, подал апелляционную жалобу.

«В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора Пензенский областной суд приговор суда первой инстанции оставил без изменений, а апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения», — говорится в пресс-релизе.


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