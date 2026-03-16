В Пензенской области женщина-водитель получила 2,5 года колонии-поселения за гибель подруги, которая уговорила прокатить ее на капоте машины

12:15 | 16.03.2026 | Криминал

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Жительница Мичуринского Пензенской области приговорена к 2,5 годам колонии-поселения за гибель подруги, которая уговорила прокатить ее на капоте машины.

В Пензенской области женщина-водитель получила 2,5 года колонии-поселения за гибель подруги, которая уговорила прокатить ее на капоте машины.

«Установлено, что в августе 2025 года в ночное время в селе Ясная Поляна Кузнецкого района подсудимая согласилась на уговоры употребившей алкоголь 21-летней подруги прокатить ту на капоте своего автомобиля. Не предвидя наступления опасных последствий, проехав примерно 15 метров, потерпевшая не удержалась на капоте транспортного средства и упала. От полученных в результате травм студентка в последующем скончалась в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что подсудимая свою вину признала, неоднократно принесла извинения отцу погибшей девушки, но тот настаивал на строгом наказании, не приняв их.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


