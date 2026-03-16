В Пензенской области подросток обвиняется в совершении теракта Криминал

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. 17-летний житель Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«По данным следствия, не позднее 7 марта 2026 года подросток в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, который предложил ему получить легкий заработок, дестабилизировав работу мобильной связи в городе. Несовершеннолетний согласился. В период с 7 по 9 марта 2026 года, действуя по указанию куратора, из корыстных побуждений фигурант, получив в сети интернет сведения о местонахождении трех базовых станций подвижной радиосвязи на территории города Пензы, совершил их поджоги, за что получил денежное вознаграждение. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона. После совершения поджогов несовершеннолетний был задержан правоохранительными органами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

«Проведены обыски, допросы, назначен ряд судебных экспертиз. Несовершеннолетнему судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.