Житель Пензы предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

18:00 | 16.03.2026 | Криминал

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Пензы, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«По версии следствия, в апреле 2025 года в ночное время обвиняемый, управляя автомобилем марки «Audi A8», следовал по проезжей части проспекта Строителей со стороны улицы Тернопольской в городе Пензе. Вопреки требованиям правил дорожного движения, он развил скорость свыше 114 км/ч, [...] в связи с чем при возникновении опасности, созданной действиями другого водителя, управляющего автомобилем марки «Kia Rio», своевременных мер к снижению скорости не принял и допустил столкновение с указанным транспортным средством. После столкновения обвиняемый выехал на прилегающую территорию, где произвел наезд на четыре других припаркованных транспортных средства. В результате происшествия 71-летний водитель автомобиля «Kia Rio» получил телесные повреждения, от которых он в последующем скончался в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы.


