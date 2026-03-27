Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенной бомбе на Нововоронежской АЭС

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено в отношении жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве на Нововоронежской АЭС.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенной бомбе на Нововоронежской АЭС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина позвонил на номер 112 и сообщил о том, что на атомной электростанции якобы заложена бомба.

«Незамедлительно на место происшествия были направлены все необходимые экстренные службы. Сотрудники полиции оперативно оцепили территорию, а кинологи с собаками провели тщательное обследование зданий и прилегающей территории. По результатам проверки никаких опасных предметов обнаружено не было. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.


