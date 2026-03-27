Житель Пензенской области приговорен к 22 годам за серию нападений на пожилых женщин в Подмосковье Криминал

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Мособлсуд приговорил жителя Пензенской области к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима за совершение серии нападений на пожилых женщин в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Пензенской области. Он признан виновным в совершении серии нападений на пожилых женщин, убийстве, разбое и краже. [...] Несмотря на предпринятые им усилия, благодаря кропотливой работе следователей ГСУ СК России по Московской области и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Московской и Пензенской областям удалось установить личность нападавшего и задержать его», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с лета 2021 года по конец октября 2022 года подсудимый находил одиноких пожилых женщин, проживающих в частных домах в юго-восточной части Московской области. В ночное время он проникал в их дома, где нападал на потерпевших и душил руками, при этом требовал денежные средства. Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия, после чего покидал места преступлений.

В результате от действий подсудимого пострадали 10 пенсионерок, две из которых скончались.

Перед совершением каждого преступления мужчина применял тщательные меры конспирации, оставлял свой автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение, использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших пенсионерок не могла подробно описать нападавшего.

«В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества пенсионерок — ювелирные украшения, документы, медали. Следствием собраны иные неоспоримые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению вышеуказанных преступлений. В результате подсудимый дал признательные показания по всем эпизодам преступной деятельности. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», — сказано в сообщении.