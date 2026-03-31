17:36:39 Вторник, 31 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензхиммаш»

15:52 | 31.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензенский завод химического машиностроения».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы руководителями ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» совершен ряд сомнительных сделок с целью отчуждения имущества общества и денежных средств. Общая сумма выведенных активов превысила 1 млрд. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что указанные действия привели к формированию налоговой задолженности в сумме более 16 млн. рублей, долгу перед иными лицами и организациями, в том числе работниками завода, в размере 79 млн. рублей и неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; впоследствии в отношении юридического лица судом была введена процедура банкротства.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама