Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензхиммаш» Криминал

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензенский завод химического машиностроения».

«Прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы руководителями ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» совершен ряд сомнительных сделок с целью отчуждения имущества общества и денежных средств. Общая сумма выведенных активов превысила 1 млрд. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что указанные действия привели к формированию налоговой задолженности в сумме более 16 млн. рублей, долгу перед иными лицами и организациями, в том числе работниками завода, в размере 79 млн. рублей и неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; впоследствии в отношении юридического лица судом была введена процедура банкротства.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.