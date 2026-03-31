Жителя Земетчинского района будут судить за разбойное нападение на пожилую женщину

16:05 | 31.03.2026 | Криминал

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. 35-летний житель Земетчинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Жителя Земетчинского района будут судить за разбойное нападение на пожилую женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина вооружился ножом, надел шапку на лоб и обмотал лицо шарфом, после чего направился в квартиру 80-летней пенсионерки с целью хищения ее имущества. Пенсионерка на стук открыла дверь, земетчинец против ее воли вошел в квартиру, достал нож, начал угрожать убийством и требовать деньги. Под воздействием угроз женщина передала мужчине 8 тыс. рублей, после чего тот скрылся с места преступления», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия мужчина вину признал частично, имущественный ущерб возместил в полном объеме.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


