В Пензе благодаря следам ДНК спустя 3 года раскрыли разбойное нападение на офис микрокредитной организации

10:25 | 29.04.2026 | Криминал

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное на офис микрокредитной организации в Пензе летом 2023 года, благодаря следам ДНК, оставленным на месте преступления.

«Тогда в офис микрокредитной организации ворвался неизвестный в капюшоне. Угрожая сотруднице ножом, он проник во внутреннее помещение через операционное окно, похитил 35 тыс. рублей и скрылся. Лицо мужчина скрывал рукой, из-за чего потерпевшая не смогла составить детальное описание его внешности. Ключом к раскрытию преступления послужила брошенная злоумышленником одежда, которую полицейские обнаружили неподалеку от места происшествия. На ней были обнаружены биологические следы, по которым специалистами был выделен генетический профиль предполагаемого налетчика. Спустя почти 3 года эксперты выявили его совпадение с ДНК-данными 36-летнего местного жителя, доставленного в отдел внутренних дел 22 апреля 2026 года за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ [«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»]», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый был задержан.

«Тот признался в содеянном и пояснил, что тщательно планировал нападение: заранее приготовил сменный комплект вещей, в который переоделся сразу после побега. Похищенную наличность потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что расследование уголовного дела о разбойном нападении продолжается, в настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


