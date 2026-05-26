В ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина, четыре человека пострадали

12:04 | 26.05.2026 | Происшествия

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Hyundai Solaris» и «Mercedes-Benz» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина, четыре человека пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на трассе М5 «Урал» поздно вечером 25 мая, автомашиной «Hyundai Solaris» управлял мужчина 1996 года рождения, за рулем «Mercedes-Benz» находился водитель 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» и его пассажир – молодой человек 2005 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Hyundai Solaris» – мужчина 1992 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что еще два пассажира легковушки — мужчины 2000 и 1987 годов рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.


