В Кузнецке полицейские пресекли деятельность игорного заведения Криминал

Кузнецк, 19 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Кузнецке Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«На момент визита полицейских в помещении за игровыми терминалами находились несколько жителей Пензенской области. В данном помещении сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты семь электронных терминалов, шесть из которых находились в рабочем состоянии, шесть электронных плат, денежные средства в сумме около 60 тыс. рублей, а также мобильные телефоны и тетради с черновыми записями», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что изъятое оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу.

«После получения заключения будет принято решение о направлении материала в кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СК Российской Федерации по Пензенской области для принятия процессуального решения», — поясняется в тексте.