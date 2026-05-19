На очистку места уничтожения химоружия в Пензенской области требуется порядка 1,2 млрд. рублей — Николай Симонов Общество

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Ориентировочная стоимость работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося на территории Ахунского лесничества в Пензенской области в результате уничтожения трофейных образцов химического оружия в 1950-е годы, составляет 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Николай Симонов в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, состоявшегося в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента.

«Пензенская область взяла на себя обязательство по разработке проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде. Срок на разработку проекта и прохождение необходимых экспертиз установлен до 31 июля 2027 года. Начало работ в соответствии с дорожной картой — 31 марта 2028 года, завершение — 30 июня 2029 года. [...] Стоимость работ, по предварительным данным, составляет порядка 1,2 млрд. рублей», — цитирует ТАСС Николая Симонова.

Он отметил, что в 1950-е годы на территории Пензенской области производилось уничтожение устаревших образцов химических боеприпасов, в том числе трофейных немецких, снаряженных ипритом и табуном. Так как специальных технологий утилизации в то время не существовало, отходы закапывали в землю. Этот участок находится на территории Ахунского лесничества, недалеко от созданного в 1970-е годы Пензенского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения для более чем 600 тыс. жителей Пензы и Заречного.

Земельный участок, на котором производилась ликвидация химоружия, включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Николай Симонов в ходе своего выступления обратился к сенаторам с просьбой содействовать включению работ на объекте в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».