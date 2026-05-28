Жительница Пензенского района подозревается в мошенничестве при получении выплаты по соцконтракту Криминал

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении жительницы Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлено, что 34-летняя местная жительница предоставила заниженные сведения о своих доходах для того, чтобы приобрести статус малоимущей. По результатам рассмотрения предоставленных ею документов сотрудниками органа социальной защиты населения было принято положительное решение о заключении социального контракта, и ей была выделена субсидия в размере 300 тыс. рублей на осуществление предпринимательской деятельности в сфере организации массажных услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.