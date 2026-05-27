В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Лопатинского района Пензенской области в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от мошеннических действий.

«Установлено, что в июле 2025 года неизвестные ввели женщину в заблуждение и убедили перевести им денежные средства. Под влиянием обмана пенсионерка перевела на указанные ей банковские счета 300 тыс. рублей. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования установлено, что похищенные денежные средства поступили на счет жителя Республики Татарстан», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что прокурор района в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

«Заявленные требования судом удовлетворены. Ответчик обязан выплатить пенсионерке более 330 тыс. рублей. Фактическое исполнение судебного решения и восстановление прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.