Пензенский губернатор поблагодарил войска ПВО и формирования теробороны за отражение вражеских атак

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил благодарность военнослужащим войск противовоздушной обороны и участникам формирований территориальной обороны за четкую и слаженную работу по отражению вражеских атак.

«Начал заседание КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области] с благодарности военнослужащим войск ПВО и нашим формированиям территориальной обороны за четкую и слаженную работу по отражению вражеских атак. С начала месяца на территории Пензенской области уже пять раз, включая сегодняшнее утро, вводился режим ракетной опасности. Все цели были своевременно уничтожены», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 27 мая.

Он поручил главам муниципальных образований продолжать доводить до граждан информацию о порядке действий при объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности, включении систем оповещения.

«Наша главная цель — обеспечить безопасность жителей Пензенской области», — подчеркнул губернатор.