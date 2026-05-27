Региональный портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области будет закрыт в 2027 году

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Региональный портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области будет полностью закрыт в 2027 году. Об этом сообщил врио министра цифрового развития и связи региона Максим Изосимов.

«С 2011 года у нас функционировал региональный портал государственных и муниципальных услуг. В 2024 году по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Юрьевича Григоренко начался активный перевод электронных услуг с регионального портала на единый (федеральный). Это позволило исключить дублирование форм подачи заявлений, оптимизировать процедуры оказания услуг в электронной форме и упростить процесс поиска и подачи заявлений для граждан. Задачу мы успешно выполнили. За 2025 год с регионального на федеральный портал переведены 64 государственные и муниципальные услуги Пензенской области. В общей сложности на сегодняшний день на федеральном портале жителям нашего региона доступны 203 услуги», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона.

Врио министра добавил, что с конца 2025 года направление электронных заявлений на получение услуг через региональный портал стало недоступно.

«Он функционирует только в информационном режиме. Заявители при необходимости могут просмотреть в личном кабинете информацию о ранее поданных заявлениях и результатах предоставления услуг. Эта возможность сохранится до конца 2026 года. В 2027 году портал будет закрыт полностью, так что всю нужную информацию рекомендуется скачать из личных кабинетов сейчас. Все услуги, которые ранее были доступны на региональном портале, в настоящее время перенесены на единый портал, поэтому для заявителей процесс закрытия регионального портала останется безболезненным», — цитирует Максима Изосимова пресс-службы правительства Пензенской области.