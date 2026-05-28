Глава Пензы указал на необходимость оперативного восстановления дорог после аварийных работ на сетях

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов указал представителям ресурсоснабжающих организаций на необходимость оперативного восстановления дорог после аварийных работ на сетях.

«Жители не должны стоять в пробках. Еще важно, чтобы они были готовы к возможным утечкам на сетях при гидравлических испытаниях и связанными с ними неудобствами. При этом все понимают: опрессовка нужна, чтобы вовремя выявить проблемные участки и в холода не остаться без тепла», — сказал он в ходе заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду и благоустройству, которое состоялось в минувшую среду, 27 мая.

Олег Денисов также призвал своевременно информировать жителей о работах, проводимых на сетях.

Помимо этого, он рекомендовал управляющим компаниям озаботиться вопросом поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии, у которых заканчивается срок эксплуатации.

«Лучше сделать это заблаговременно, чтобы избежать ситуации, когда в квитанциях будут приходить суммы, рассчитанные не по фактическому потреблению тепла», — цитирует Олега Денисова пресс-служба мэрии.