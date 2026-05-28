11:42:27 Четверг, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы указал на необходимость оперативного восстановления дорог после аварийных работ на сетях

10:00 | 28.05.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов указал представителям ресурсоснабжающих организаций на необходимость оперативного восстановления дорог после аварийных работ на сетях.

Глава Пензы указал на необходимость оперативного восстановления дорог после аварийных работ на сетях

Фото: Penza-gorod.ru

«Жители не должны стоять в пробках. Еще важно, чтобы они были готовы к возможным утечкам на сетях при гидравлических испытаниях и связанными с ними неудобствами. При этом все понимают: опрессовка нужна, чтобы вовремя выявить проблемные участки и в холода не остаться без тепла», — сказал он в ходе заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду и благоустройству, которое состоялось в минувшую среду, 27 мая.

Олег Денисов также призвал своевременно информировать жителей о работах, проводимых на сетях.

Помимо этого, он рекомендовал управляющим компаниям озаботиться вопросом поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии, у которых заканчивается срок эксплуатации.

«Лучше сделать это заблаговременно, чтобы избежать ситуации, когда в квитанциях будут приходить суммы, рассчитанные не по фактическому потреблению тепла», — цитирует Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Читайте также
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
В Пензе водитель «Cadillac» сбил женщину Мошенники выманили у жителя Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама