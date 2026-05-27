В Заречном 30 мая по случаю Дня города пройдет шествие трудовых коллективов

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Шествие трудовых коллективов пройдет в центре Заречного Пензенской области в предстоящую субботу, 30 мая, по случаю празднования Дня города. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

По его словам, торжества начнутся накануне: вечером 29 мая в парке «Заречье» состоится концерт эстрадно-джазового оркестра «Дмитриев-Бенд».

Алексей Костин уточнил, что в основной день — 30 мая — в 9.00 на площади у музейно-выставочного центра запланировано возложение цветов к памятному знаку «Созидателям завода и города».

«10.00 — площадь имени Ленина, праздничное открытие Дня города, шествие трудовых коллективов. 11.00 — парк «Заречье», концерт творческих коллективов, работа интерактивных площадок, арт-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, работа фудкорта. 16.00 — центральный стадион, открытие чемпионата Пензенской области по футболу. 20.30 — парк «Заречье», праздничный молодежный концерт «Живая атмосфера», выступление кавер-групп «Папайя» и «Импульсы города», — написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс».

Он добавил, что вечером в воскресенье, 31 мая, в парке «Заречье» пройдет концерт музыкальной студии «Газон».

«Приглашаю всех горожан принять участие в праздничных событиях. Уверен, этот день станет ярким, интересным и запоминающимся», — обратился Алексей Костин к жителям Заречного.