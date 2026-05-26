В Пензенской области в январе-апреле 2026 года число преступлений снизилось на 8,6% Общество

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Число преступлений, зарегистрированных на территории Пензенской области в январе-апреле 2026 года, снизилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Профилактику правонарушений обсудили на сегодняшнем заседании правительства Пензенской области. Достойная работа дает хороший результат. Уровень преступности в регионе по итогам четырех месяцев 2026 года продолжает оставаться одним из самых низких в ПФО и РФ. На 8,6% снизилось количество зарегистрированных преступлений», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 26 мая.

Руководитель субъекта федерации отметил, что число тяжких и особо тяжких преступлений в Пензенской области сократилось на 8,7%, средней тяжести — на 18,8%, небольшой тяжести — на 4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24%, краж чужого имущества — на 5%.

«Радует уменьшение числа зарегистрированных случаев мошенничества на 14,5%. Считаю, что успешность борьбы с мошенниками напрямую зависит от глубины информирования граждан о преступных уловках. Нужно продолжать разъяснения, уделяя особое внимание наиболее психологически уязвимым гражданам — пенсионерам и членам семей участников СВО», — подчеркнул губернатор.

По мнению Олега Мельниченко, отдельного внимания заслуживает работа с детьми и подростками по профилактике правонарушений и антиобщественных явлений.

«Подчеркнул, что действовать нужно комплексно, причем ведущая роль в этом процессе принадлежит учебному заведению. Поручил перестроить работу классных руководителей, сделав упор на активное взаимодействие с родителями учеников. Педагоги должны хорошо знать обстановку, в которой растут дети», — отметил губернатор.