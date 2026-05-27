22:35:03 Среда, 27 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Бессоновке квадроцикл под управлением девочки-подростка столкнулся с мотоциклом и кроссовером

10:03 | 27.05.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Квадроцикл под управлением девочки-подростка столкнулся с мотоциклом, а затем — с кроссовером в селе Бессоновка Пензенской области, несовершеннолетняя и ее пассажир получили телесные повреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Бессоновке квадроцикл под управлением девочки-подростка столкнулся с мотоциклом и кроссовером

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Каникулярный период еще не начался, а уже совершено 14 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 11 детей получили ранения. Еще один случай произошел 25 мая в селе Бессоновка с участием подростка 2012 года рождения, которая управляла квадроциклом «Yacota 125». В результате неумелого вождения девочка допустила столкновение с мотоциклом «Лидер», а затем, не справившись с управлением, совершила столкновение с автомобилем «Haval H7». В результате происшествия подросток, а также ее пассажир получили телесные повреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетней и ее родителей.


Читайте также
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
В Пензе водитель «Cadillac» сбил женщину Мошенники выманили у жителя Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама