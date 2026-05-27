В Бессоновке квадроцикл под управлением девочки-подростка столкнулся с мотоциклом и кроссовером

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Квадроцикл под управлением девочки-подростка столкнулся с мотоциклом, а затем — с кроссовером в селе Бессоновка Пензенской области, несовершеннолетняя и ее пассажир получили телесные повреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Каникулярный период еще не начался, а уже совершено 14 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 11 детей получили ранения. Еще один случай произошел 25 мая в селе Бессоновка с участием подростка 2012 года рождения, которая управляла квадроциклом «Yacota 125». В результате неумелого вождения девочка допустила столкновение с мотоциклом «Лидер», а затем, не справившись с управлением, совершила столкновение с автомобилем «Haval H7». В результате происшествия подросток, а также ее пассажир получили телесные повреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетней и ее родителей.