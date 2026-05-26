Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

14:19 | 26.05.2026 | Криминал

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1973 года рождения стал жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях.

«Мужчина сообщил, что в сети интернет нашел объявление о возможности заработка на инвестициях и оставил заявку. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной платформы. Звонивший убедительно рассказал о перспективах заработка и предложил попробовать инвестировать. Заинтересовавшись, мужчина согласился и, следуя инструкциям звонившего, перевел на указанные счета около 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, не получив обещанного дохода, мужчина попытался вернуть деньги, но ему это не удалось.

В тексте уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


