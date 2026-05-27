Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Общество

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Уважаемые жители Пензенской области! Поздравляю всех, исповедующих ислам, с великим праздником Курбан-байрам. Спустя века он остается воплощением милосердия, заботы о ближнем, побуждает нас совершать добрые дела. Эти нравственные ориентиры разделяют представители всех культур и конфессий», — отметил глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области веками живут в мире и согласии представители разных народов.

«Мусульманская община вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального диалога, в развитие культуры, социальной сферы и экономики региона. Наши бойцы плечом к плечу сражаются в зоне проведения специальной военной операции. Все вместе мы собираем и отправляем им гуманитарную помощь», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, традиции народов, исконно проживающих на пензенской земле, приобретают особое значение.

«Они напоминают нам, как важно беречь уважение и взаимопонимание, укреплять атмосферу согласия в обществе. Бережное отношение к общему культурному и историческому наследию делает нас богаче и сильнее», — подчеркнул он.

Глава региона пожелал пензенцам душевного тепла, благополучия и вдохновения для новых добрых дел.