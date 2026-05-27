Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал усилить меры по обеспечению безопасности граждан на водных объектах и прилегающих территориях.

В ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности он обратил внимание на то, что муниципальные образования ежегодно ведут работу по организации пляжей, однако формальный подход к делу зачастую приводит к тому, что число санкционированных мест отдыха не растет, а снижается.

«Проверки показывают, что и на официальных пляжах отсутствуют спасательные посты и необходимый инвентарь. На всем экономят, но хотят заработать деньги. Как правило, трагические случаи происходят именно в таких зонах отдыха. Прошу органы прокуратуры включиться и применять меры реагирования в рамках предоставленных законом полномочий в отношении собственников, не обеспечивающих безопасность на водоемах», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что необходимо проводить рейды по местам отдыха у воды.

«Основная причина гибели на воде — купание в несанкционированных местах в состоянии опьянения. Нужна профилактическая работа с гражданами. Напоминаю, что правом составления административных протоколов наделены более 700 должностных лиц. Мы все полномочия дали, все необходимые поправки в региональное административное законодательство внесли, теперь нужно работать и активно использовать имеющиеся меры», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.